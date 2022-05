Pia Sundhage convocará seleção brasileira feminina para a Copa América em 6 de junho

Antes do torneio sul-americano, que começa em 8 de julho na Colômbia, Brasil faz amistosos contra Dinamarca e Suécia

Reprodução/CBF Convocação terá 23 nomes em busca do oitavo título da competição



A CBF anunciou nesta segunda-feira, 30, que a treinadora da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, fará a convocação da equipe para a Copa América no dia 06 de junho, às 15h (horário de Brasília). A competição acontecerá na Colômbia entre os dias 8 e 30 de julho. Ao todo serão 23 convocadas, seguindo as novas regras da Fifa, e as jogadoras também participarão de amistosos de preparação contra a Dinamarca e Suécia, entre os dias 20 a 29 de junho. O Brasil é o maior campeão da Copa América com sete títulos. O torneio dá três vagas diretas para a Copa do Mundo em 2023, que acontecerá na Nova Zelândia e Austrália, e a seleção campeão também garante vaga nos Jogos Olímpicos de 2024. O Brasil está no Grupo B com Peru, Venezuela, Uruguai e Argentina.

Cronograma do Brasil na Copa América:

Dia 9 de julho: Brasil x Argentina, no Estádio Centario, em Armenia

Dia 12 de julho: Brasil x Uruguai

Dia 18 de julho: Brasil x Venezuela

Dia 21 de julho: Brasil x Peru