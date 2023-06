Pia Sundhage explica convocação de Bárbara e não garante Marta como titular na Copa do Mundo

Técnica foi criticada por chamar goleira do Flamengo; estreia do Brasil será diante do Panamá, em 24 de julho

Sam Robles/CBF Goleira Bárbara defendeu a seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio



A principal surpresa na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo foi a presença de Bárbara. Fora de boa parte do ciclo para o Mundial, a goleira do Flamengo não vive uma grande fase e até falhou nas quartas de final do Brasileirão, diante do Santos. Em entrevista coletiva, a técnica Pia Sundhage explicou que a arqueira de 34 anos foi chamada por causa da sua experiência – ela vai para sua quinta Copa. “Eu acho que é o mesmo quando falo da Tainara e da Mônica. A Lorena se machucou e agora temos a Lelê como nossa primeira goleira. Com toda a experiência que a Bárbara tem, vai trazer força, que é muito bom para o time”, comentou a treinadora sueca. Nas redes sociais, por outro lado, a comandante da Amarelinha foi muito criticada por chamar a goleira.

Na conversa com a imprensa, Pia Sundhage também tratou de enaltecer a atacante Marta, que vai para o seu sexto Mundial. “Parece música aos meus ouvidos quando uma jogadora fala sobre outras. Marta é rainha, é ícone, só de estar por perto dela, é contagioso. Ela é generosa, tem muita energia. Eu já disse algumas vezes, que na parte final do campo, ela é uma das melhores. Estar perto dela, ter a chance de estar perto dela, é muito importante”, disse. A treinadora, por outro lado, não garantiu a Rainha do Futebol como titular. “Se ela vai estar como titular, não sei. Mas o papel que eu der para ela, tenho certeza de que ela vai fazer bem”, acrescentou.

A seleção brasileira fará o último amistoso antes do torneio no próximo domingo, 2, diante do Chile, em Brasília. No torneio que será disputado na Austrália e Nova Zelândia, a seleção brasileira está no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia será diante das panamenhas, no dia 24 de julho. Cinco dias depois, o duelo será diante das francesas. O último confronto da chave acontece em 2 de agosto, frente as jamaicanas. As duas melhores colocadas do grupo avançam às oitavas de final. A Amarelinha busca o primeiro título mundial.