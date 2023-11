Pilhado elogia convocação de Fernando Diniz para a seleção: ‘Agora os jogos ganham graça’

Para o comentarista, as novas convocações despertam interesse dos torcedores em acompanhar os jogos do Brasil, que enfrenta a Colômbia e Argentina, nos dias 16 e 21 de novembro

Reprodução/Jovem Pan News Pilhado elogia convocação de Endrick para a seleção brasileira



Fernando Diniz anunciou nesta segunda-feira, 6, a lista de jogadores convocados para os jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa, nos dias 16 e 21 de novembro. A convocação chamou atenção para caras novas, como Paulinho, do Atlético-MG, e Endrick, do Palmeiras. Durante o programa Bate-Pronto, da Jovem Pan, desta terça-feira, 7, o comentarista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado, elogiou a convocação do treinador e que as estreias na seleção despertam o interesse dos torcedores em assistir os jogos do Brasil. Segundo ele, Diniz ousou na convocação. “Agora é uma seleção nova. Quem sabe pode dar um ânimo em assistir os jogos da seleção. Vamos ver como vai jogar, se vai ser diferente. Se os garotos vão jogar. Agora ganha graça ver jogo da seleção brasileira. Era muito jogo ruim e sempre as mesmas caras. Não tinha mais vontade de ver a seleção jogar, era chato. Agora vou querer saber como joga o Endrick, como vai jogar o João Pedro, o Paulinho. O Vinícius Jr. vai assumir o protagonismo? Agora passa a ter um objetivo ver um jogo da seleção e o que todos estavam esperando do Fernando Diniz, aconteceu: ele está sendo ousado. Todo mundo esperava se ele iria ousar na seleção brasileira. Parabéns ao Fernando Diniz por ousar”, disse Pilhado. O Brasil é o terceiro colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 7 pontos. Na última Data Fifa, o Brasil empatou contra a Venezuela, em 1 a 1, e perdeu do Uruguai por 2 a 0. As duas atuações foram duramente criticadas pelos torcedores.