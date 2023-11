Pilhado reconhece força do Palmeiras na reta final do Brasileirão: ‘É um time acostumado a vencer’

Verdão conquistou sua quinta vitória consecutiva no Brasileirão e empatou em número de pontos com o Botafogo, que ainda joga na rodada

Reprodução/Jovem Pan News

de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

O Palmeiras chegou a sua quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, no sábado, 4, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, o Verdão chegou aos mesmos 59 pontos do Botafogo, líder do campeonato que entra em campo nesta segunda-feira, 6, contra o Vasco, em São Januário. Além do Palmeiras, o Red Bull Bragantino chegou aos 58 pontos, ficando um ponto atrás líder, ao bater o Corinthians em Bragança Paulista. A equipe dom interior paulista ainda tem um jogo a menos para cumprir, assim como o Glorioso. Durante o programa Bate-Pronto, da Jovem Pan, desta segunda-feira, Thiago Asmar, o Pilhado, ressaltou a força da equipe alviverde, que entrou de vez na briga pelo título, e destacou que o time voltou a ser forte defensivamente. “Palmeiras está em uma arrancada muito forte. É um time que está acostumado a ganhar. Atingiu cinco vitórias seguidas pela primeira vez nesse campeonato. A maior sequência tinha sido três. Chegou ao seu quarto jogo, do seu último cinco, sem sofrer gols. Voltou a ser aquele Palmeiras competitivo defensivamente”, disse. Segundo Pilhado, um empate ou um revés diante do Vasco, faz com que o outro concorrente ao título, o Bragantino, dependa só dele para erguer a taça. Entretanto, ele vê o Palmeiras mais forte na briga. “O Palmeiras está muito na briga, assim como o Red Bull Bragantino. Se o Botafogo empatar ou perder do Vasco, o Bragantino só depende dele para ser campeão. O Botafogo deixou o campeonato em aberto. Mas o Palmeiras está mais forte. É um time acostumado a vencer”, finalizou.