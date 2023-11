Pilhado se empolga com vitória do Flamengo sobre o Palmeiras: ‘Atropelou’

Jornalista elogia atuação de dupla de atacantes do Rubro-Negro e pede que jogador permaneça na equipe titular de Tite

Reprodução/Jovem Pan News Pilhado se empolga com atuação do Flamengo diante do Palmeiras



A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, 8, colocou de vez a equipe comada por Tite na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, a atuação do Rubro-Negro diante de um dos concorrentes animou o jornalista Thiago Asmar, o Pilhado. Durante o programa Bate-Pronto da Jovem Pan, desta quinta-feira, 9, o jornalista fala em “atropelo” e destacou a atuação de dupla de atacantes da equipe: Cebolinha e Luiz Araújo. Para Pilhado, a dupla começou a se encontrar dentro da equipe. “Foi um atropelamento no Maracanã. Cebolinha emplacando no Flamengo, que não tinha jogada nada antes do Tite chegar. Se ele está bem, com confiança, deixa. Se o Cebolinha voltar a jogar mal, volta o Bruno Henrique. Agora Cebolinha e Luiz Araújo estão se achando nesse Flamengo. Nem o Abel Ferreira falou tanto da arbitragem. Falou que o Flamengo mereceu e que o campeonato está aberto. E está muito aberto”, comentou Pilhado.