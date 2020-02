Piscina, funk e pagode: Romário celebra aniversário de 54 anos em grande estilo

Reprodução/Twitter Romário celebrando seu aniversário de 54 anos



O ex-atacante Romário teve o seu nome entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (3). O motivo? A grande festa que o “Baixinho” organizou, no último sábado (1º), para comemorar o seu aniversário de 54 anos, completados no último dia 29.

Em vídeos que circulam na internet, Romário aparece dançando até o chão a música “Gaiola é o troco”, do MC Du Black, música de funk do momento. Na sequência, o atual senador da República se joga na piscina, com calça e tudo.

No seu Instagram, Romário também publicou um vídeo, onde apresenta uns passinhos com seus convidados e canta pagode. A festa teve show de Geroge Israel e do grupo Cacife Clandestino.

Como atleta profissional, Romário foi multicampeão e viveu seu auge em 1994, quando foi peça-chave no quarto título de Copa do Mundo da seleção brasileira. Por clubes, ele marcou época em diversos clubes nacionais e internacionais, como Flamengo, Vasco, PSV e Barcelona.

Na vida política desde 2009, Romário já foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e, atualmente, é senador da República. Em 2018, o ex-jogador se candidatou ao cargo de Governador do Rio de Janeiro, mas acabou sendo derrotado.