Ponte Preta anuncia carrasco do SPFC e chega a 5 reforços que eram do Mirassol

Destaque do Mirassol, atacante Zé Roberto marcou duas vezes contra o São Paulo, nas quartas de final do Paulistão

Divulgação Zé Roberto é o novo reforço da Ponte Preta



A Ponte Preta surpreendeu na manhã desta quarta-feira ao anunciar o atacante Zé Roberto visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O atleta estava no Mirassol e foi essencial na vitória do clube contra o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista marcando dois gols no triunfo por 3 a 2. Ele já está em Campinas (SP) para a realização dos exames médicos. O atacante, que assinará até o final da Série B, teve uma passagem curta pela Ponte Preta em 2016, na qual atuou cinco jogos sob o comando do técnico Eduardo Baptista. Foi em 2019, porém, que Zé Roberto teve grande destaque quando foi vice-artilheiro da Série B – com a camisa do São Bento, marcou 14 gols em 33 partidas.

Os bons números o levaram a ser contratado pelo Atlético Goianiense, porém participou de apenas um jogo antes de deixar o clube de Goiânia para atuar nos Emirados Árabes Unidos, onde permaneceu cinco meses. De volta ao Brasil, Zé Roberto começou a treinar no Mirassol para manter a forma e acabou inscrito pelo time para a fase final do Paulistão, se transformando em carrasco do São Paulo.

REFORÇOS

Durante a paralisação do Paulistão por conta da pandemia do novo coronavírus, a equipe alvinegra contratou oito jogadores: os zagueiros Luizão e Rayan, o lateral-esquerdo Ernandes, os volantes Luis Oyama e Neto Moura, o meia Camilo e os atacantes Osman e Moisés. Desses, apenas Osman e Moisés já estrearam com a camisa da Ponte Preta. Isso porque os demais haviam disputado o Paulistão por outros clubes. Cinco deles pelo próprio Mirassol: Ernandes, Luis Oyama, Neto Moura, Camilo e, agora, Zé Roberto.

A estreia da Ponte Preta na Série B está marcada para este sábado contra o América-MG, às 21 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo. Isso porque Campinas ainda não pode receber jogos por conta da pandemia da Covid-19.

Atacante Zé Roberto chega a Campinas na manhã desta quarta (5) para exames e deve ser integrado ao elenco da Ponte Preta. 🦍 📝 https://t.co/WloZcgweHM pic.twitter.com/4fA7GeeFL7 — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) August 5, 2020

*Com Estadão Conteúdo