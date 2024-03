Ponte Preta negocia com Everton Brito e quer mais dois jogadores da Inter de Limeira

Clube de Campinas também está monitorando a situação do volante Lucas Bochecha e do lateral Zé Mário

FABIO LEONI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Everton Brito (Inter) em lance de partida válida pela Série A1 do Paulista 2024 entre Ponte Preta e Inter Limeira



A Ponte Preta formalizou uma proposta pelo atacante Everton Brito, da Internacional. Ele, no entanto, não é o único jogador da equipe de Limeira que está no radar para o restante da temporada. O clube de Campinas também está monitorando a situação do volante Lucas Bochecha e do lateral Zé Mário. A negociação mais avançada é com Brito. O atleta tem contrato com a Inter até o final de abril e pode chegar de graça. O atacante tem 28 anos, disputou dez jogos pela equipe de Limeira na temporada e balançou as redes uma única vez Ele já defendeu clubes como Palmeiras, Juventude, Goiás, Paraná e Vila Nova, entre outras equipes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lucas Bochecha, de 23 anos, por sua vez, é um antigo desejo da Ponte, que avançou na negociação. Ele já jogou também por Taubaté, Paraná, Moto Club, Osasco Audax e Santos. O lateral Zé Mário, 32 anos, é outro que interessa e já recebeu uma sondagem. Experiente, ele acumula passagens por clubes como Figueirense, Botafogo-PB, Sampaio Corrêa e Internacional. A Inter de Limeira ocupa a vice-liderança do Grupo C e enfrenta o Red Bull Bragantino nas quartas de final. Antes, porém, encerra a participação na primeira fase do Paulistão diante do Santos, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro.

*Com informações de Estadão Conteúdo