Por lesão na coxa esquerda, João Lucas desfalca Flamengo na Libertadores

Titular nas últimas partidas por conta da lesão de Rafinha, João Lucas deve desfalcar o Flamengo nas próximas partidas. Após deixar o duelo com o Botafogo, no último fim de semana, aos 24 minutos do primeiro tempo, ele foi diagnosticado com uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

O rubro negro terá agora que improvisar na próxima quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, seu segundo jogo pela fase de grupos da Libertadores. Uma das opções pode ser Berrío, que assumiu a posição no último sábado.

O colombiano foi elogiado pela atuação pelo companheiro de equipe Filipe Luís, e também pela torcida. O Flamengo venceu o Botafogo por 3 x 0 no Maracanã. Durante a temporada, João Lucas foi titular em seis partidas, cinco válidas pelo Campeonato Carioca e uma pela Libertadores.