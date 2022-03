Entenda por que Vidal sonha com o Flamengo e saiba as possibilidades do chileno atuar no Brasil

O meio-campista voltou a animar a torcida do Rubro-Negro, na última segunda-feira, 14, ao reafirmar o desejo de vestir as cores do clube carioca

Reprodução/Twitter/@kingarturo23 Vidal já postou foto com a camisa do Flamengo e reafirmou a vontade de jogar no time rubro-negro



Arturo Vidal voltou a animar a torcida do Flamengo, na última segunda-feira, 14, ao reafirmar o desejo de vestir as cores do clube carioca. Em entrevista à “TNT Sports” do Chile, o meio-campista deixou em aberto sua continuidade na Inter de Milão e disse que gostaria de “ganhar tudo” com o Rubro-Negro. Mas, afinal, de onde surgiu a paixão do chileno pelo time da Gávea? E quais são as possibilidade da diretoria flamenguista fechar com o jogador de 34 anos, que coleciona passagens por Juventus, Bayern de Munique e Barcelona?

A vontade de atuar no Flamengo foi revelada ao “Canal do Pilhado”, do jornalista Thiago Asmar, há quatro anos. Na época defendendo o Bayern de Munique, Vidal disse que passou a sonhar com um futuro no Rio de Janeiro após conversar com Renato Augusto, seu amigo e ex-companheiro de Bayer Leverkusen. Segundo o chileno, ele se encantou com a torcida flamenguista e com os relatos do brasileiro, que foi formado nas categorias de base do Rubro-Negro e, atualmente, é atleta do Corinthians. Depois disso, o volante deu várias declarações exaltando o Fla, também postando fotos com a camisa do time nas redes sociais e acompanhando partidas do conjunto carioca na Libertadores.

“O capítulo da Europa pode ser encerrado. Não sei se está na hora, mas se acontecer, meu objetivo é muito claro: ganhar tudo com o Flamengo, lutar pela Libertadores, que é um sonho porque é como a Liga dos Campeões na Europa. Se eu for, é para continuar lutando e ser um jogador importante”, falou Vidal, à TNT Sports. “O ‘Huaso’ (Isla) me falou sobre o mundo do Flamengo, assim como Rafinha e Renato (Augusto). Isso me dá vontade de ir. O ‘Huaso’ está lá, jogando e sentindo o que eu gostaria de experimentar. Eu gosto muito deles, tenho muito carinho por eles. A camisa que tenho me foi dada pelo presidente. Isso encheu meu coração. Tenho o sonho de jogar lá, não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para chegar lá”, acrescentou.

Atualmente na Inter de Milão, Vidal tem contrato somente até 30 de junho de 2022 e ainda não foi procurado pela diretoria para renovar seu vínculo. Desta forma, o meio-campista pode ficar livre para fechar com qualquer clube, inclusive com o Flamengo. Apesar disso, os cartolas flamenguistas pregam cautela, já que o volante tem um salário altíssimo para o padrão brasileiro e precisaria reduzir seus vencimentos consideravelmente para acertar com o Rubro-Negro. Revelado pelo Colo-Colo, o jogador foi bicampeão chileno, tri do Alemão com o Bayern de Munique e penta do Italiano (quatro vezes com a Juventus e uma com a Inter). No Barcelona, ele também ganhou o Espanhol. Já na seleção, Vidal foi fundamenta na conquista dos dois títulos da Copa América. Ao todo, ele soma 21 conquistas na carreira.