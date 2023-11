Pouco badalado na Argentina, Cano coroa passagem brilhante pelo Fluminense com título e protagonismo na Libertadores

Destaque do futebol brasileiro nos últimos quatro anos, centroavante argentino marcou um dos gols do título inédito do Tricolor das Laranjeiras e fechou competição com 13 gols em 12 partidas

CARL DE SOUZA / AFP Cano foi o destaque do Fluminense na Libertadores



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

Germán Cano já era apontado pela imprensa brasileira e pelos amantes do futebol como um dos principais atacantes da América do Sul nos últimos quatro anos. Após duas boas temporadas no Vasco, o centroavante se transferiu para o Fluminense, melhorou suas marcas e conquistou duas taças do Carioca pelo time das Laranjeiras. Os títulos do Estadual, entretanto, não refletiam o impacto do argentino no cenário nacional. Antes do Tricolor entrar em campo para enfrentar o Boca Juniors, no Maracanã, neste sábado, 4, o “hermano” já somava números impressionantes por times brasileiros, com 225 partidas, 123 gols e 14 assistências. O título da Copa Libertadores da América, desta forma, coroa um atleta “viciado” em balançar as redes e escancara que o goleador merecia ser mais valorizado em seu país de origem.

Na Argentina, Cano está longe dos holofotes e não estampa as capas dos jornais como no Brasil. O atacante, é verdade, não teve grandes passagens por Lanús, Chacarita Juniors ou Colón. Ainda assim, mesmo com seu excelente momento no Vasco e no Fluminense, seu nome era “nota de rodapé” nos noticiários locais. O camisa 14 do Flu, por sinal, nunca foi cotado para jogar na seleção albiceleste. No final do ano passado, enquanto estava de férias do Tricolor das Laranjeiras, até chegou a viajar para o Catar. Cano, porém, precisou ver das arquibancadas o time de Lionel Messi, Emiliano Martínez e companhia conquistar o tri da Copa do Mundo — ele, inclusive, viralizou nas redes sociais com suas publicações. Sem guardar qualquer tipo de mágoa, o atacante espera, agora, colocar uma “pulga atrás da orelha” do técnico Lionel Scaloni e poder participar do ciclo para o próximo Mundial.

Apesar de já ter 35 anos, o camisa 14 brilhou na campanha do título inédito do Fluminense, com 13 gols e duas assistências em 12 duelos – o atacante ficou uma partida fora. Na goleada sobre o River Plate por 5 a 1, jogo realizado em maio que mostrou para o continente que o Flu estava entre os favoritos desta edição da Libertadores, ele fez três gols. “Não consigo acreditar em tudo o que está acontecendo”, maravilhou-se o argentino logo após a atuação de gala, em uma espécie de prenúncio do que estava por vir. “Esse é o trabalho do Fernando [Diniz], que não nos deixa relaxar e nos faz trabalhar para fazer o melhor dentro de campo toda semana”, elogiou. Sporting Cristal, Olimpia e Internacional também foram vítimas de Cano na caminhada até a decisão — sendo extremamente decisivo contra os paraguaios, nas quartas de final, e diante dos gaúchos, nas semis. Contra o Boca, fez o tradicional L duplo mais uma vez (homenagem aos filhos) e deu ao Flu o que outros centroavantes históricos como Washington e Fred não conseguiram: a sonhada Libertadores.

Números de Cano no Brasil: