Presidente da Argentina apoia inclusão da Bolívia na candidatura da Conmebol para sediar a Copa 2030

Atualmente, candidatura conjunta da América do Sul envolve Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai

HEULER ANDREY/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Conmebol quer voltar a sediar uma Copa do Mundo em 2030



Alberto Fernández, presidente da Argentina, demonstrou nesta terça-feira, 7, apoio à Conmebol na tentativa de sediar a Copa do Mundo 2030. Através das redes sociais, o mandatário disse que uma vitória da candidatura conjunta envolvendo Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai seria uma “enorme alegria”. O líder argentino, por outro lado, afirmou que irá propor a inclusão da Bolívia como um dos países-sede do torneio da Fifa. “Nossa seleção argentina trouxe a Copa do Mundo ao nosso continente e seria uma enorme alegria que, 100 anos depois, voltasse aonde começou: na América do Sul”, escreveu, lembrando que a primeira edição do campeonato, realizado em 1930, foi disputado em solo uruguaio. “Esta candidatura é de todo o continente. Por isso, gostaria e vou propor que nosso país irmão Bolívia seja parte deste sonho”, acrescentou Fernández.

A Conmebol lançará oficialmente, nesta terça-feira, na sede Associação de Futebol Argentino (AFA), em Ezeiza, a candidatura sul-americana. A princípio, a ideia da entidade da América do Sul era propor uma chapa dupla, com Argentina e Uruguai recebendo o torneio. Depois, no entanto, Chile e Paraguai entraram na empreitada. A expectativa é que a candidatura concorra com a europeia Espanha, Portugual e possivelmente Ucrânia. Também existe a chance de Marrocos, Arábia Saudita, Egito e Grécia se unirem em uma chapa quadrupla. O vencedor será conhecido apenas no Congresso da Fifa de 2024, ainda sem data definida. Já a Copa de 2026 está marcada para ocorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.