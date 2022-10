Presidente do Flamengo responde sobre permanência de Dorival Jr. após título; confira

Rodolfo Landim avaliou o trabalho do técnico após a conquista da Copa do Brasil 2022

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, segurando a taça da Copa do Brasil 2022



Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, falou sobre a possibilidade de Dorival Júnior continuar como treinador do clube para a temporada 2023. Em entrevista concedida após o título da Copa do Brasil 2022, diante do Corinthians, no Maracanã, o mandatário afirmou que a renovação depende do técnico, mas avaliou como positiva a trajetória do experiente profissional no Rubro-Negro. “Depende dele (Dorival). Vamos conversar com ele. O contrato envolve duas partes. Mas estamos muito felizes com o trabalho. É um técnico de altíssima qualidade e tem qualidades muito importantes de relacionamento com o grupo. É uma pessoa fora do normal”, declarou o cartola, em entrevista ao Ge.com. Já sobre a final da Libertadores, marcada para o dia 29 deste mês, contra o Athletico-PR, Landim mostrou confiança. “Estava faltando este título na América do Sul. A gente não pode nunca esquecer dos sonhos. Essa geração merece o reconhecimento do que eles fizeram na história do Flamengo. Vamos disputar uma Libertadores contra um grande adversário, mas vamos confiantes. Se Deus quiser vamos seguir essa caminhada seja onde for, mas estamos com muita esperança de conquistar essa Libertadores”, acrescentou.