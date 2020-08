Presidente do Vitória interrompe entrevista e ameaça jogador rival: ‘Seu vagabundo’

E essa “treta” já vem de “outros carnavais”; entenda e assista

Reprodução Paulo Carneiro invadiu o campo e ameaçou Vinícius, meia do Ceará, durante jogo da Copa do Brasil



Uma cena incomum chamou a atenção no intervalo do jogo entre Vitória e Ceará, na última quarta-feira, 26, no Barradão, pela terceira fase da Copa do Brasil. Enquanto concedia entrevista a uma emissora de TV na beira do campo, o meia Vinícius, do Vozão, foi surpreendido por xingamentos e ameaças de Paulo Carneiro, presidente do clube baiano. O dirigente invadiu o gramado e passou a ofender o rival. “Aqui você apanha! Você sabe que aqui você apanha! Comigo a história é outra! Sabe disso? Fica caladinho aí! Seu vagabundo, lhe dou porrada, seu vagabundo! Comigo a conversa é outra! Aqui você apanha, seu vagabundo!”, disparou Carneiro. “Tô fazendo o quê? Vem então”, rebateu o jogador. Assista ao entrevero no fim do texto.

O presidente do Vitória havia invadido o campo para reclamar da arbitragem. Naquele momento, o time baiano vencia o duelo por 2 a 1, é verdade, mas o primeiro tempo havia sido marcado por polêmicas. Três jogadores (dois do Vitória e um do Ceará) haviam sido expulsos, e um pênalti marcado para os visitantes revoltara a equipe da casa. Foi Vinicius quem cobrou a penalidade e marcou o até então único gol do time alvinegro no duelo, que terminaria com triunfo do Vozão por 4 a 3.

Engana-se, porém, quem pensa que a irritação de Paulo Carneiro com Vinícius teve origem no jogo de ontem. O atleta tem um histórico de polêmicas e provocações com o Vitória. Em 2018, por exemplo, quando ainda defendia o Bahia, o meia comemorou um gol marcado em um Ba-Vi com uma dança. A celebração tirou os jogadores rubro-negros do sério e gerou uma confusão generalizada, que resultou em expulsões para os dois lados. Há um mês, quando Ceará e Vitória se encontraram nas quartas de final da Copa do Nordeste, Vinícius repetiu a dança quando o Vozão venceu por 1 a 0, em jogo realizado no estádio de Pituaçu.