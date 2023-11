Primeiro grande teste de Diniz e Messi atrás de recorde de Pelé: o que está em jogo no clássico Brasil x Argentina

Enquanto o técnico interino do Brasil busca afirmação, melhor jogador do mundo persegue a artilharia no maior clássico sul-americano; duelo está marcado para terça, no Maracanã

EFE/Andre Coelho Argentina ganhou a Copa América de 2021 diante do Brasil, no Maracanã



Brasil e Argentina se enfrentam na noite desta terça-feira, 21, no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, em confronto válido pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O clássico será o primeiro grande teste de Fernando Diniz atuando como mandante e será importante para medir a aprovação ou rejeição do treinador à frente da seleção brasileira. Desde que assinou contrato com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o comandante recebeu apenas Bolívia e Venezuela, no Mangueirão (Belém), e na Arena Pantanal (Cuiabá), respectivamente. Diante dos bolivianos, a Amarelinha desfilou e conseguiu uma incrível goleada por 5 a 1. Já contra os venezuelanos, porém, um empate levantou dúvidas sobre a competência do treinador e fez com que o atacante Neymar se tornasse o principal alvo de críticas — o camisa 10 recebeu um saco de pipoca na cabeça. Para piorar, a equipe nacional vem de duas derrotas consecutivas como visitante, diante de Uruguai e Colômbia. Agora, a Canarinho enfrenta a Argentina, sua principal rival, atual campeã do mundo e líder do ranking da Fifa. Um resultado positivo, assim, servirá para aliviar a pressão que paira sob o grupo e o treinador. Já uma derrota poderá trazer grandes consequências.

Messi conduz Argentina ao apogeu e mira recorde

Em excelente momento sob a batuta do técnico Lionel Scaloni, a seleção argentina soma apenas duas derrota nas últimas 52 partidas. O problema, porém, é que um desses resultados negativos ocorreu na última quinta-feira, 16, diante do Uruguai, em plena La Bombonera. Assim, a atual vencedora da Copa América, da Finalíssima e da Copa do Mundo mira uma recuperação no Maracanã. Para isso, a equipe albiceleste ainda contará com a estrela de Lionel Messi, o atual melhor jogador do mundo e que também está de olho em um recorde pessoal. Após superar Pelé em Bolas de Ouro, o craque do Inter Miami terá uma motivação extra para o jogo. Com cinco gols marcados diante do Brasil, o astro tem a possibilidade de encerrar a carreira como maior artilheiro da história do clássico sul-americano. Atualmente, Messi está atrás de Pelé, maior goleador com oito gols, além de Leônidas da Silva (7) e dos compatriotas Emilio Baldonedo (6) e Herminio Masantonio (6). Assim, com a intenção de disputar a próxima Copa América, o “ET” tem a chance de alcançar a marca do Rei do Futebol nos próximos meses.

Ficha técnica de Brasil x Argentina

Competição: 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026

Data: 21/11/2023

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã

Provável escalação do Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi (Pepê); André, Bruno Guimarães e Rodrygo; Gabriel Martinelli, Raphinha e João Pedro (Paulinho).

Provável escalação da Argentina: Emiliano Martíez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico (Acuña); Mac Allister (Lo Celso), Enzo Fernández e De Paul; Messi, Di María (González) e Julián Álvarez.