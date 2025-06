Primeiro lote de ingressos para Brasil x Paraguai esgota em apenas duas horas

Um novo lote de convites para a partida da próxima terça-feira (10) será disponibilizado para compra nos próximos dias; a CBF também iniciará as vendas de camarotes em breve

ANDRÉ PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nesta quinta (5), a seleção canarinha terá a estreia de Carlo Ancelotti como treinador contra o Equador fora de casa, em Guayaquil



A venda de ingressos para o jogo entre Brasil e Paraguai, válida pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, foi um sucesso. O primeiro lote de ingressos foi completamente vendido em pouco mais de duas horas, com uma demanda impressionante de 107 mil pessoas aguardando simultaneamente na fila virtual.

No momento da venda, a procura teve um pico de 50 mil compradores ativos ao mesmo tempo, número expressivo e uma demanda que há tempos não era vista. Alguns ingressos ainda estão com compras em processo de confirmação e, caso não sejam efetivadas, serão disponibilizados novamente na mesma plataforma de venda. Um novo lote de ingressos será disponibilizado para compra nos próximos dias. A CBF também iniciará as vendas de camarotes em breve.

A seleção brasileira pode garantir vaga na próxima Copa do Mundo ainda nesta data FIFA. Nesta quinta, a seleção canarinha terá a estreia de Carlo Ancelotti como treinador contra o Equador fora de casa, em Guayaquil.

Detalhes do Jogo

– Data: 10 de junho de 2025

– Horário: 21h45

– Local: Neo Química Arena

– Competição: 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

– Preços: A partir de R$ 100