PSG é condenado a pagar R$ 390 milhões a Mbappé por salários atrasados

A relação entre clube e jogador se deteriorou quando Mbappé decidiu, em 2023, não renovar seu contrato, que expiraria no verão de 2024

Guillaume SOUVANT / AFP O clube acusou Mbappé de descumprir um acerto firmado em agosto de 2023, que supostamente previa uma redução salarial caso ele saísse de graça



Um tribunal trabalhista de Paris decidiu, nesta terça-feira, que o Paris Saint-Germain deve pagar a Kylian Mbappé mais de 60 milhões de euros (algo em torno de R$ 390 milhões) em uma disputa sobre salários e bônus devidos ao jogador ao término de seu contrato, antes de sua transferência para o Real Madrid em 2024. A decisão da Justiça do Trabalho aconteceu de forma unânime.

Os advogados apresentaram seus argumentos no mês passado perante o Conselho de Direitos Humanos de Paris em uma saga jurídica envolvendo somas colossais. O tribunal deu veredicto favorável ao jogador, em meio a acusações de traição e assédio relacionadas ao rompimento de seu vínculo com o PSG.

O corpo jurídico do atleta alegou que o PSG lhe devia mais de 260 milhões de euros (pouco mais de R$ 1,6 bilhão). Já o clube francês reivindicava 440 milhões de euros (perto de R$ 2,8 bilhões), alegando danos e “perda de oportunidade” após sua saída sem custos de transferência.

Os representantes do atacante disseram que a decisão “confirma que os compromissos devem ser honrados. Ela reafirma uma verdade simples: mesmo na indústria do futebol profissional, a legislação trabalhista se aplica a todos”.

A relação entre clube e jogador se deteriorou quando Mbappé decidiu, em 2023, não renovar seu contrato, que expiraria no verão de 2024.

Isso privou a agremiação de Paris de uma quantia substancial em uma transferência, apesar de ter oferecido a ele o contrato mais lucrativo da história quando assinou um novo acordo em 2022.

Diante deste cenário, o atacante foi excluído da pré-temporada e obrigado a treinar com o time reserva. Ele perdeu a partida de estreia do campeonato, mas retornou ao time titular para uma última temporada após conversas com o clube – conversas que são centrais para a disputa.

O clube acusou Mbappé de descumprir um acerto firmado em agosto de 2023, que supostamente previa uma redução salarial caso ele saísse de graça – um acordo que o PSG afirmou ter como objetivo proteger sua estabilidade financeira.

O PSG alegou ainda que o artilheiro ocultou sua decisão de não renovar o contrato por quase 11 meses, impedindo o clube de vendê-lo e causando prejuízos financeiros significativos.

Já os advogados de Mbappé insistiram que o PSG nunca apresentou provas de que o atacante concordou em abrir mão de quaisquer pagamentos e alegaram que a agremiação deixou de pagar salários e bônus referentes a abril, maio e junho de 2024.

Mbappé se transferiu para o Real Madrid no verão de 2024 sem custos, após estabelecer um recorde com seus 256 gols marcados em sete anos com a camisa da equipe parisiense.

*Estadão Conteúdo