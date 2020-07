Jô, Fred, Keno… Quem chegou e quem saiu durante a pandemia de Covid-19?

Clubes brasileiros fizeram algumas contratações de impacto durante a pausa por conta do novo coronavírus; Pedrinho e Antony, joias de Corinthians e São Paulo, respectivamente, deixaram seus times sem se despedir

Divulgação Ídolo do Fluminense, Fred está de volta ao Tricolor carioca



À exceção do Campeonato Carioca, o futebol brasileiro está paralisado desde março devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Ao mesmo tempo, os dirigentes estão trabalhando como nunca para reforçar as suas respectivas equipes ou dispensar alguns atletas, aliviando o caixa em um momento delicado.

Nos últimos quatro meses, Corinthians, Fluminense, Atlético-MG e outros clubes grandes do país fizeram contratações expressivas, trazendo atacantes tarimbados, como Jô, Fred e Keno. Ao mesmo tempo, algumas promessas deixaram o seu time sem poder se despedir da torcida em campo. Antony, do São Paulo, é um exemplo. Abaixo, a Jovem Pan lista as transferências dos principais times do Brasil dos últimos meses. Confira!

ATHLETICO-PR

Quem chegou: Geuvânio (sem clube), Walter (sem clube), Felipe Aguilar (Santos), Edu (Cruzeiro), Daniel Martins (Novorizontino), Jaime Alvarado (Watford) e José Aldo (Internacional).

Quem saiu: Wálber (Guarani), Elias Carioca (Guarani), Robson Bambu (Nice) e Dener (Chapecoense).

ATLÉTICO-MG

Quem chegou: Keno (Pyramids), Marrony (Vasco), Junior Alonso (Boca Juniors), Nahuel Bustos (Talleres), Bueno (Kashima Antlers), Léo Sena (Goiás) e Franco (Independe del Valle).

Quem saiu: Michael (Paços de Ferreira), Edinho (Daejon Citizen), Hulk (Porto), Di Santo (dispensado), Clayton (dispensado), Maicon (dispensado), Ricardo Oliveira (dispensado), Dodô (dispensado), José Welison (dispensado), Ramón Martinez (dispensado), Lucas Hernández (dispensado) e Patric (Sport).

BOTAFOGO

Quem chegou: Ninguém.

Quem saiu: Vinícius Tanque (Cartagena), Joel Carli (sem clube) e Gustavo Bochecha (Juventude).

CORINTHIANS

Quem chegou: Jô (sem clube).

Quem saiu: Pedrinho (Benfica), Vagner Love (rescindiu), Carlos Augusto (Monza), João Victor (Atlético-GO), Ralf (Avaí) e André Luís (Daejon Citizen).

CRUZEIRO

Quem chegou: Raúl Cáceres (Cerro Porteño), Gui Mendes (Ituano), Henrique (retornando do Fluminense) e Régis (Bahia).

Quem saiu: Robinho (dispensado), Edílson (dispensado), Fred (Fluminense), Everton Felipe (Atlético-GO), Luis Gustavo (Arouca), Rafael Santos (Chapecoense) e Jhonata Robert (Grêmio).

FLAMENGO

Quem chegou: Ninguém.

Quem saiu: Wendel (Leixões).

FLUMINENSE

Quem chegou: Fred (Cruzeiro).

Quem saiu: Henrique (retornando ao Cruzeiro).

GRÊMIO

Quem chegou: Jhonata Robert (retornando do Cruzeiro)

Quem saiu: Matheus Frizzo (Atlético-GO)

INTERNACIONAL

Quem chegou: Matheus Jussa (Oeste).

Quem saiu: Gustavo (Jeonbuki Motors) e José Aldo (Athletico-PR).

PALMEIRAS

Quem chegou: Deyverson (retornado do Getafe).

Quem saiu: Arthur Cabral (Basel).

SANTOS

Quem chegou: Ninguém.

Quem saiu: Felipe Aguilar (Athletico-PR)

SÃO PAULO

Quem chegou: Ninguém.

Quem saiu: Antony (Ajax).

VASCO

Quem chegou: Ramon Menezes (efetivado como treinador).

Quem saiu: Marrony (Atlético-MG).