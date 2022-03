Quem são os 7 jogadores da seleção que já se apresentaram para as partidas das Eliminatórias

O Brasil enfrenta o Chile nesta quinta-feira, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 29, em La Paz

Lucas Figueiredo / CBF Richarlison foi um dos primeiros a se apresentar na seleção brasileira



A seleção brasileira recebeu a primeira leva de jogadores para os dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 21, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 24 e 29 deste mês, respectivamente, sete atletas já estão à disposição de Tite e da comissão técnica da CBF. Da Inglaterra, chegaram o zagueiro Thiago Silva (Chelsea), o volante Fred e o lateral Alex Telles (ambos do Manchester United) o meia Philippe Coutinho (Aston Villa), o meia-atacante Gabriel Martinelli (Arsenal) e o atacante Richarlison (Everton).

Convocado após o corte de Gabriel Magalhães, que pediu dispensa para acompanhar o nascimento da primeira filha, o zagueiro Felipe (Atlético de Madrid) completou o grupo. Além de Magalhães, o atacante Raphinha (Leeds) foi outro nome cortado no domingo por ter testado positivo para Covid-19 – um substituto para o jogador ainda não foi escolhido. A seleção enfrenta o Chile nesta quinta-feira, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 29, em La Paz. A princípio, serão as últimas partidas da seleção nas Eliminatórias, mas é possível ainda a realização do jogo contra a Argentina, que foi interrompido logo nos primeiros minutos, no ano passado. Depois das Eliminatórias, a CBF deve anunciar uma lista de até seis amistosos, que servirão de preparação para a Copa do Mundo, em junho e setembro.