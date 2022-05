Quem são os principais artilheiros do futebol brasileiro em 2022? 

Entre os jogadores que disputam a Série A, o meio-campista Raphael Veiga, do Palmeiras, é o maior goleador

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga é o principal artilheiro do futebol brasileiro em 2022



O Campeonato Brasileiro ainda está no início do primeiro turno, as oitavas de final Copa do Brasil sequer começaram e a fase crucial da Libertadores não começou. Mesmo assim, vários craques do futebol nacional já mostram números impressionantes quando o assunto é bola na rede. Entre os jogadores que disputam a Série A, o meio-campista Raphael Veiga, do Palmeiras, é o maior artilheiro, com 18 gols até o momento. O armador é seguido de perto pelo atacante Hulk, do Atlético-MG, que marcou 16 vezes. Na sequência, aparecem Gabriel Barbosa, do Flamengo, e Germán Cano, do Fluminense, com 15 tentos cada.

Atual artilheiro do Campeonato Brasileiro 2022, o argentino Jonathan Calleri aparece na quinta posição, com 14 gols. O centroavante são-paulino tem um gol a mais que Léo Gamalho, sensação do Coritiba neste início de temporada. Erison, do Botafogo, aparece na sétima colocação entre os artilheiros do Brasil, com 12 bolas nas redes. Completam o top 10 os meio-campistas Rodriguinho, do Cuiabá, e Yago Pikachu, do Fortaleza, além de Nicolas, do Goiás. Confira os números mais detalhados, coletados pelo SofaScore, abaixo.