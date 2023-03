Ramon Menezes convoca seleção brasileira sub-20 com Endrick e Vitor Roque; veja a lista

Brasil enfrentará República Dominicana, Iraque e Uzbequistão ou Senegal no próximo mês

Reprodução/CBF TV Ramon Menezes é o treinador da seleção brasileira sub-20



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 31, que o técnico Ramon Menezes divulgou os convocados para defender a seleção brasileira sub-20 nos amistosos que serão realizados na Espanha, entre os dias 15 e 27 de abril – o Brasil enfrentará República Dominicana, Iraque e Uzbequistão ou Senegal. Principal joia do Palmeiras e já negociado com o Real Madrid, o atacante Endrick foi lembrado pelo treinador. Campeão do Sul-Americano da categoria e destaque do Athletico-PR, Vitor Roque é outo nome na lista. Os jogos são preparatórios para Copa do Mundo Sub-20, que será disputada entre 20 de maio e 11 de junho. Ainda não se sabe se, porém, se os jovens serão liberados, já que o período dos amistosos coincidirá com datas de jogos do Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros: Mycael (Athletico-PR, Kaique (Palmeiras) e Kauã Santos (Flamengo).

Laterais: Arthur (América-MG), Vinícius Tobias (Real Madrid), Patryck Lanza (São Paulo) e Kaiki Bruno (Cruzeiro).

Zagueiros: Kaiky Melo (Almería), Michel (Palmeiras), Robert Renan (Zenit) e Beraldo (São Paulo).

Meio-campistas: Marlon Gomes (Vasco), Andrey (Vasco), Alexsander (Fluminense), Luís Guilherme (Palmeiras) e Ronald (Grêmio).

Atacantes:, Marcos Leonardo (Santos), Giovani (Palmeiras), Endrick (Palmeiras), Vitor Roque (Athletico-PR), Guilherme Biro (Corinthians), Giovane (Corinthians) e Pedrinho (Corinthians).