Ramon Menezes é o novo técnico da seleção brasileira sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, na tarde desta segunda-feira, 7, que Ramon Menezes é o novo técnico da seleção masculina sub-20. Substituindo André Jardine, campeão olímpico na Tóquio-2020 e que aceitou a proposta do Atlético de San Luís (México), o ex-jogador, de 49 anos, chega com a missão de preparar a equipe para o Torneio Conmebol Sul-Americano 2023, classificatório para a Copa do Mundo da categoria. Com passagens marcantes por clubes brasileiros como Cruzeiro, Vasco da Gama e Vitória, Ramon é um dos treinadores na nova geração, com qualificação profissional certificada por CBF, Conmebol e Fifa, detentor das Licenças Pró, A e B da CBF Academy.

“A seleção brasileira está na minha história como jogador. Coincidentemente, minha primeira convocação foi para a Seleção Sub-20 em 1991, quando fui campeão sul-americano e vice-campeão mundial. Retornei à Seleção Principal em 2001, quando disputei a Copa das Confederações com a geração que viria a ser campeã do mundo, no ano seguinte. Encaro esse chamado para treinar a categoria sub-20 como uma convocação. Estou pronto para o desafio. Há alguns anos já acompanho os jovens atletas. Conheço bem essa geração. É sempre uma honra estar na Seleção Brasileira”, disse Ramon, que foi exaltado por Branco, ex-jogador e coordenador das seleções de base do Brasil.

“Ramon mostrou-se o mais qualificado e preparado entre os nomes avaliados. Tem o perfil que buscamos em nossos treinadores. É um profissional moderno, acostumado a lidar com atletas mais jovens e ainda traz toda a sua experiência como ex-jogador. Era um craque dentro e fora de campo. Tem espírito vencedor. Um dos melhores da sua posição. Estamos satisfeitos com nossa escolha. Vamos em frente com nosso objetivo de seguir sendo protagonista em todas as competições e desenvolvendo os jogadores para a Seleção Principal”, analisou Branco, tetracampeão do mundo, em 1994, nos Estados Unidos.