Ranking da Fifa: Brasil diminui diferença para a Bélgica; Argentina entra no top 5

A Fifa atualizou, na tarde desta sexta-feira, 19, o seu ranking após a realização da Data Fifa de novembro, a última de 2021. A seleção brasileira, após vencer a Colômbia e empatar com a Argentina, diminuiu a diferença para a líder Bélgica, mas segue na segunda colocação. A diferença, agora, é de apenas 2,1 pontos, conforme a conta feita pela entidade que rege o futebol mundial. A França, que garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2022 com os triunfos sobre Cazaquistão e Finlândia, completa o pódio, mantendo a terceira posição.

Quem perdeu duas colocações no ranking da Fifa foi a seleção italiana, que terá de disputar a repescagem das Eliminatórias da Europa depois de empatar com Suíça e Irlanda do Norte. Da quarta posição a Itália passou para o sexto lugar, sendo ultrapassada por Inglaterra e Argentina – os “hermanos” fecham o top 5. Outras movimentações na parte de cima da tabela aconteceram graças a Dinamarca e Holanda, que completam o top 10 depois da queda do México para a 14ª posição. Veja a classificação abaixo.

🇧🇪 Belgium hold off Brazil to stay top ✋

🇳🇱 The Netherlands return to the top 10 🔙

🇨🇦 #WCQ pace-setters Canada soar 📈 🌍 See where your nation sits on the latest #FIFARanking 👇https://t.co/spQ1bRs0Q2 pic.twitter.com/qVlYmo3mzD — FIFA.com (@FIFAcom) November 19, 2021

Vale lembrar que os sete melhores colocados do ranking serão cabeças-de-chave do Mundial de 2022. Além deles, o Catar, anfitrião do torneio, também ocupará tal posto. Para estabelecer o ranking, a entidade máxima do futebol mantém o critério do algoritmo, considerando várias situações, como resultado do jogo, número de gols e tipo de partida. Amistosos realizados fora da data Fifa, por exemplo, equivalem a pontuação mínima de cinco pontos. Já uma vitória em um confronto válido a partir das quartas de final de uma Copa do Mundo chega a somar 60 pontos.

Confira o top 10 do ranking da Fifa

1 – Bélgica – 1.828,45 pontos

2 – Brasil – 1.826,35 pontos

3 – França – 1.786,15 pontos

4 – Inglaterra – 1.755,52 pontos

5 – Argentina – 1.750,51 pontos

6 – Itália – 1.740,77 pontos

7 – Espanha – 1.704,75 pontos

8 – Portugal – 1.660,25 pontos

9 – Dinamarca – 1.654,54 pontos

10 – Holanda – 1.653,73 pontos