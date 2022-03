Raphinha testa positivo para Covid-19 e deve ser cortado da seleção brasileira

Apesar de não confirmar a baixa e nem indicar um possível substituto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem protocolo de isolamento mínimo de sete a dez dias

CBF/ Leandro Lopes Raphinha durante entrevista coletiva na seleção brasileira



O Leeds informou que o atacante Raphinha, um dos destaques do time, testou positivo para Covid-19 e será cortado do confronto desta sexta-feira, 18, contra o Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês. Desta forma, o jogador também deverá ser cortado dos jogos da seleção brasileira diante de Chile, na próxima quinta, 24, no Maracanã, e contra a Bolívia, dia 29, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Apesar de não confirmar a baixa e nem indicar um possível substituto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem protocolo de isolamento mínimo de sete a dez dias, a depender novo exame no período caso o paciente esteja assintomático. Assim, o atleta não retornaria a tempo de se apresentar com o restante do grupo na próxima segunda-feira, 21.