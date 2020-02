RB Bragantino anuncia contratação de goleiro Cleiton por cinco temporadas

Reprodução Cleiton é o novo reforço do RB Bragantino



O Red Bull Bragantino anunciou, nesta segunda-feira (10), a contratação do goleiro Cleiton. Ex-Atlético-MG, o arqueiro assinará contrato por cinco temporadas com o clube do interior de São Paulo.

Formado nas categorias de base do Galo, Cleiton surgiu com grande destaque e vinha chamando atenção a nível nacional. Reserva na seleção sub-23, ele fez parte do grupo que conseguiu vaga nos Jogos Olímpicos 2020.

Desta forma, Cleiton torna-se mais um reforço do Red Bull para a temporada 2020. O time de Bragança Paulista já fechou com outros nomes interessantes, como Lucas Cândido, Thonny Anderson e Weverton.

Apesar disso, o RB Bragantino não começou bem o Estadual. Na terceira posição do Grupo D, a equipe soma apenas cinco pontos em cinco rodadas.

O próximo compromisso do grupo treinado por Felipe Conceição está marcado para o sábado (15), diante do Oeste, em casa, pelo Paulistão.