RB Bragantino anuncia novo treinador após ‘match’ em app de paquera

Reprodução/RB Bragantino RB Bragantino anunciou Felipe Conceição como novo treinador



O Red Bull Bragantino anunciou, nesta segunda-feira (27), Felipe Conceição como novo treinador do time. Substituindo Antônio Carlos Zago, o novo técnico assinará vínculo até o final de 2021.

Através do Twitter, o RB Bragantino brincou que encontrou com Conceição no “Futinder”, nome adaptado do aplicativo de paquera “Tinder”, após verificar as características do novo comandante da equipe de Bragança.

“Nem sempre é fácil encontrar alguém que combine com a gente. Leva um tempo, mas quando acha, é pra valer! Felipe Conceição assina até o fim de 2021 e é o nosso novo treinador!”, escreveu.

A clube do interior de São Paulo chegou a cogitar contratar Carlos Carvalhla, português que atualmente dirige o Rio Ave, de Portugal. As conversas, no entanto, não evoluíram.

Felipe Conceição estava no América-MG e deixou a equipe mineira na quinta posição da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, fora da zona de acesso para a elite.