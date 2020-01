RB Bragantino marca reunião com treinador português Carlos Carvalhal, diz jornal

Divulgação Escudo do RB Bragantino



O Red Bull Bragantino pretende fechar com o treinador português Carlos Carvalhal ainda nesta semana. De acordo com matéria do jornal “A Bola”, nesta segunda-feira (6), o clube do interior paulista marcou uma reunião com o comandante do Rio Ave para tentar seduzir o europeu.

O interesse do RB Bragantino no Carlos Carvalhal acontece devido ao estilo do técnico, que priorizou um futebol ofensivo nas suas passagens por times portugueses e ingleses, como o Sporting, Braga, Belenenses, Marítimo, Sheffield Wednesday e Swansea.

A ideia é tentar acertar com Carvalhal para assumir o posto rapidamente. O RB Bragantino está sem treinador desde dezembro, quando Antônio Carlos Zago deixou a agremiação para comandar o Kashima Antlers, do Japão.

Caso o RB Bragantino tenha sucesso na negociação, Carvalhal será o terceiro treinador português a representar um time brasileiro em 2020. Jorge Jesus e Jesualdo começarão o ano à frente de Flamengo e Santos, respectivamente.

Treinado por Carvalhal, o Rio Ave é o sétimo colocado da tabela do Campeonato Português. Na equipe, o técnico comanda vários brasileiros, como o atacante Lucas Piazon e o lateral Matheus Reis, ambos revelados pelo São Paulo.