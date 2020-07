Com gol de pênalti, Real Madrid vence Athletic Bilbao e se aproxima do título

EFE/Luis Tejido Com a vitória o Real abriu sete pontos de vantagem na liderança do Espanhol. O time dirigido por Zinedine Zidane soma 77, contra 70 do segundo colocado, o Barcelona



O Real Madrid venceu neste domingo (5) o Athletic Bilbao no estádio San Mamés por 1 x 0. A vitória com gol de pênalti de Sergio Ramos, a sétima consecutiva da equipe, aproxima ainda mais o time líder à conquista do título do Campeonato Espanhol.

Aos 28 minutos do segundo tempo, com auxílio do VAR, o árbitro marcou pênalti de Dani García sobre Marcelo. Sergio Ramos fez a cobrança, marcou o décimo gol nesta edição de ‘La Liga’, o quarto nos últimos cinco jogos, e garantiu o triunfo.

Com a vitória o Real abriu sete pontos de vantagem na liderança do Espanhol. O time dirigido por Zinedine Zidane soma 77, contra 70 do segundo colocado, o Barcelona, que ainda entrará em campo pela 34ª rodada neste domingo (5), em visita ao Villarreal. Já o Bilbao é oitavo, com 48 pontos, fora da zona de classificação para a próxima Liga Europa.

Zidane mandou a campo cinco brasileiros. Além de Marcelo, o zagueiro Eder Militão, o volante Casemiro e o atacante Rodrygo começaram jogando, enquanto Vinícius Júnior foi aproveitado nos últimos 20 minutos de duelo.

*Com informações da EFE