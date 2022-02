Recopa Sul-Americana: Conmebol confirma datas das finais entre Palmeiras e Athletico-PR

A competição reúne os atuais vencedores da Libertadores e da Copa Sul-Americana

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu beija escudo do Palmeiras ao comemorar gol no Allianz



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou, na manhã desta terça-feira, 15, as datas das finais da Recopa, que reúne os atuais vencedores da Libertadores e da Copa Sul-Americana. A primeira partida entre Palmeiras e Athletico-PR está marcada para o dia 23 de fevereiro, na Arena da Baixada, em Curitiba. O confronto de volta, por sua vez, acontece na semana seguinte, no dia 2 de março, no Allianz Parque, em São Paulo – ambos os jogos começam às 21h30 (de Brasília). Na temporada passa, o Defensa y Justicia, da Argentina, sagrou-se campeão do torneio ao bater o Alviverde paulista nas penalidades.