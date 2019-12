‘Turbinado’, Bragantino faz oferta milionária por atacante do Palmeiras e se aproxima de volante do Corinthians

Fábio Moraes/Estadão Conteúdo O Bragantino tem uma parceria milionária com a Red Bull



Turbinado pela parceria com a Red Bull e com orçamento estimado em R$ 200 milhões para 2020, o Bragantino já começou a agir no mercado da bola. Nas últimas horas, o clube do interior de São Paulo fez uma oferta milionária ao Palmeiras pela contratação do atacante Artur e ficou perto de anunciar a chegada, por empréstimo, do volante Matheus Jesus, do Corinthians.

A proposta enviada ao Verdão por Artur foi de 6 milhões de euros (R$ 27 milhões). O jovem atacante de 21 anos se destacou na última temporada atuando por empréstimo no Bahia (foram dez gols em 55 jogo) e estava dentro dos planos de Vanderlei Luxemburgo para 2020. A alta quantia oferecida pelo Bragantino, porém, mexeu com o Palmeiras, que, de acordo com informações do Esporte Interativo, topou negociar o jogador. A transferência deve ser oficializada em breve.

As tratativas envolvendo Matheus Jesus também estão avançadas. O volante de 22 anos não deve ser aproveitado por Tiago Nunes na próxima temporada e, por isso, tem tudo para ser anunciado pelo time de Bragança nas próximas horas. O clube pagará os salários do atleta, que ainda terá valor pré-fixado em contrato, podendo ser adquirido em definitivo ao término do período de empréstimo de um ano.

Atual campeão da Série B, o Bragantino perdeu o seu treinador, Antônio Carlos Zago, mas já acertou a contratação de dois reforços para 2020: o atacante Alerrandro, ex-Atlético-MG, e o zagueiro equatoriano Léo Realpe, que estava no Independiente Del Valle. O meia-atacante Thonny Anderson, do Grêmio, e o zagueiro Walce, do São Paulo, negociam e também podem ser anunciados em breve.