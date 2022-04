Red Bull Bragantino perde a primeira na Libertadores para o Estudiantes

Rogel e Boselli marcaram os gols da vitória dos argentinos, por 2 a 0, pelo Grupo C

EFE/Demian Alday Estévez Estudiantes fez 'blitz' na área do Red Bull Bragantino



Nesta terça-feira, 26, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Red Bull Bragantino viajou até a Argentina para enfrentar o Estudiantes e perdeu por 2 a 0, sua primeira derrota na competição. O jogo foi bem difícil para os brasileiros, que até tentaram criar algumas jogadas de ataque, mas permaneceram mais na defesa. O melhor lance do primeiro tempo foi aos 33 minutos, em cobrança de escanteio do Estudiantes. Cleiton defendeu cabeçada de Boselli e Rogel ficou de cara para o gol aberto, mas acertou a trave. No segundo tempo, o jogo continuou difícil para o ‘Massa Bruta’. Aos oito, de novo em lance de bola aérea, Rogel acertou cabeçada na pequena área e abriu o placar. Cinco minutos depois, Boselli bateu de cobertura e marcou um golaço para ampliar. Ytalo teve a chance de diminuir aos 26, mas o chute bateu na zaga. Nos minutos finais, o Bragantino melhorou, mas não conseguiu balançar as redes. O resultado mantém o RB Bragantino em segundo no Grupo C, atrás dos argentinos (7), com 4 pontos, mesmo número de pontos do Nacional, e o Vélez tem dois. Na próxima rodada, o adversário será o Vélez, em Bragança Paulista, na quinta-feira, dia 5 de maio, às 21h (horário de Brasília). O jogo de ida terminou empatado por 2 a 2.