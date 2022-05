Red Bull Bragantino perde para o Estudiantes e corre risco na Libertadores

Time brasileiro é o segundo no Grupo C, com um ponto de vantagem para o Nacional, que ainda não jogou na rodada

LEONARDO SGUACABIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Bragantino recebeu o Estudiantes em Bragança Paulista



Na penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Red Bull Bragantino perdeu para o Estudiantes por 1 a 0, em Bragança Paulista, e corre o risco de ficar de fora das oitavas de final. Isso porque a equipe brasileira é a segunda no Grupo C, com cinco pontos, um a mais que o Nacional que ainda não entrou em campo e faltando uma rodada para o fim. O jogo foi muito igual, assim como as outras partidas do Massa Bruta no campeonato. O Bragantino teve apenas uma chance clara de gol, assim como o Estudiantes. Aproveitando rebote da zaga, Del Prete deu uma bicicleta na pequena área e marcou o único gol do jogo aos 31 minutos. Aos 39, o Bragantino acertou a trave. O Red Bull vai definir sua vaga na última rodada, contra o próprio Nacional, fora de casa, no dia 24, terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília).