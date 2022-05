Red Bull Bragantino perde para o Nacional e está eliminado da Copa Libertadores

Massa Bruta terminou em último no Grupo C e não conseguiu nem vaga para a Copa Sul-Americana

Reprodução/ Twitter @LibertadoresBR RB Bragantino participou de sua primeira Libertadores na história



O sonho da primeira Copa Libertadores da América da história não terminou bem para o Red Bull Bragantino. O time de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, perdeu para o Nacional do Uruguai de 3 a 0 nesta terça-feira, 24, e foi eliminado da competição. O time terminou em último lugar no Grupo C com 5 pontos – uma vitória, dois empates e três derrotas. O Bragantino jogou bem mal e não conseguiu impedir a vitória dos uruguaios. Logo aos nove minutos de jogo, Trezza aproveitou rebote de Cleiton e empurrou para as redes abrindo o placar. Os brasileiros ensaiaram uma pressão na área adversária, mas o Nacional fazia boa marcação. O segundo gol veio aos 31 minutos com Cándido aparecendo sozinho na pequena área e desviando para o gol. No segundo tempo, o Bragantino continuou tendo dificuldades e o Nacional se manteve no ataque. Aos 39 minutos, Cleiton ‘entregou’ e fez o terceiro do Nacional, decretando a eliminação.