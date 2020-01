Red Bull Bragantino procura treinador português para vaga de Zago, diz jornal

Fábio Moraes/Estadão Conteúdo O Bragantino tem uma parceria milionária com a Red Bull



O Red Bull Bragantino está atrás de um treinador português para ocupar a vaga de Antônio Carlos Zago, que deixou o clube do interior paulista para fechar com o Kashima Antlers (Japão). De acordo com o jornal “Record”, a equipe brasileira definiu Carlos Carvalhal, do Rio Ave, como alvo.

Segundo a publicação, o técnico está no topo da lista do Bragantino, que está encontrando dificuldade em negociar com o europeu. A ideia é definir um novo técnico ainda nesta semana.

Caso o acordo se concretize, Carlos Carvalhal será o terceiro treinador de uma equipe da elite do Campeonato Brasileiro em 2020. Isto, porque Jorge Jesus segue no Flamengo, enquanto Jesualdo Ferreira foi anunciado como novo comandante do Santos.

Com 54 anos de idade, Carvalhal possui passagens por Braga, Belenenses, Sporting, Besiktas (Turquia), Leixões Swansea City (Inglaterra) e Sheffield Wednesday (Inglaterra).

O trabalho de mais destaque de Carvalhal aconteceu na temporada 2001/02, quando conseguiu levar o Leixões, da 2ª Divisão, até a final da Taça de Portugal, mas acabou perdendo a decisão para o Sporting.