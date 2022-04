Reinaldo Rueda não é mais o técnico da Colômbia

No comando da seleção desde janeiro de 2021, o treinador não conseguiu levar os ‘Cafeteros’ para a Copa do Mundo de 2022

Luciano Belford / Agif / Estadão Conteúdo Reinaldo Rueda foi demitido pela seleção colombiana



A Federação Colombiana de Futebol (FCF) comunicou nesta segunda-feira, 18, que Reinaldo Rueda não é mais o treinador da seleção nacional. Em comunicado, a entidade afirmou que a demissão foi aprovada pelo Comitê Executivo e agradeceu os serviços prestados pelo técnico e sua comissão técnica. No comando da Colômbia desde janeiro de 2021, Rueda não conseguiu levar os “Cafeteros” para a Copa do Mundo de 2022, deixando o time na sexta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial do Catar.

“O Comitê Executivo da Federação Colombiana de Futebol, em sua reunião ordinária realizada de hoje, concordou com o professor Reinaldo Rueda, sua demissão do cargo de diretor técnico da seleção colombiana, bem como de sua comissão técnica. Neste sentido, expressamos ao Professor Rueda e aos seus colaboradores os nossos mais sinceros votos de sucesso no seu trabalho futuro e nos seus projetos pessoais, mas não sem antes manifestar também o nosso apreço pela sua dedicação e trabalho. O Comitê Executivo analisará e avaliará as opções existentes ou que possam existir, a fim de determinar quem deve assumir a direção técnica de nossa Seleção Nacional Masculina da Colômbia em um futuro próximo”, diz a nota da entidade.