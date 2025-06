Renato Gaúcho mostra confiança no Fluminense para o mata-mata do Mundial: ‘Futebol é decidido dentro de campo’

Tricolor garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes após empate com Mamelodi

Reprodução/Instagram/@renatogaucho Renato também falou do jogo complicado diante da equipe sul-africana



O Fluminense está classificado às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e enfrentará Inter de Milão-ITA ou Monterrey-MEX no mata-mata. Após o empate sem gols com o Mamelodi, o técnico Renato Gaúcho comemorou a vaga e se mostrou confiante: “Estamos felizes, vamos comemorar nossa classificação e vamos ver o que acontece na outra fase. Vamos procurar estudar bem o nosso adversário para conseguir nosso próximo objetivo, que é passarmos para outra fase, independentemente de quem vier pela frente. Enfim, degrau a degrau”, disse o treinador, antes de saber do adversário. “Não tem jogo fácil e esse Mundial tem provado isso. Não adianta você ter um time de R$ 400, R$ 500 milhões. O futebol é decidido dentro do campo e esse Mundial, volto a repetir, tem mostrado isso.”

Renato também falou do jogo complicado diante da equipe sul-africana. “É natural do ser humano, do jogador, ele dar uma relaxada quando acha que o jogo não é tão difícil assim. E todos são difíceis. Então, a nossa concentração, o foco, o nosso trabalho, atingiu o máximo contra o Borussia. E deu no que deu. Fizemos uma grande partida, não demos muita chance ao nosso adversário, merecíamos, inclusive, ter ganho. E aí, de repente, na cabeça de alguns jogadores, em um instante de o grupo todo achar que conseguimos uma bela atuação contra o time mais forte, teoricamente, da chave, aquele relaxamento é normal. É aí é que mora o perigo”, disse. O treinador, porém, também falou em “felicidade muito grande” pela classificação. “Esse era nosso objetivo. Sabíamos que teríamos bastante dificuldade, mas às vezes é melhor você sofrer e conseguir a classificação, do que querer jogar bonito e perder a classificação.”

Além disso, Renato foi questionado sobre sua preferência de adversário nas oitavas. “Agora vamos ver o que acontece no outro grupo, independentemente de quem se classificar. A gente sabe que vai ser difícil também, a gente precisa se preparar. Vamos estudar bastante o nosso próximo adversário. Hoje à noite vai ter [teria] a decisão do grupo deles, obviamente que eu vou assistir. Cada um tem uma opinião, né? Mas a gente não escolhe adversário. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter classificado. Conseguimos esse objetivo. Vamos estudar bastante o nosso próximo adversário.”