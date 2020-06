Renato Gaúcho fura a quarentena e curte praia sem máscara no RJ

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Renato Gaúcho durante entrevista coletiva



Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, foi flagrado furando a quarentena para ir à praia de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro, no último domingo (21). O treinador, que não está comandando as atividades do Tricolor por ser considerado grupo de risco, não tem prazo para voltar ao Rio Grande do Sul.

Em Ipanema, Renato Gaúcho foi fotografado ao lado de amigos, jogando futebol de areia e sem usar a máscara de proteção contra a Covid-19.

Renato, entretanto, já havia se manifestado a favor do isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus.”Não estamos imunes e não adianta fechar os portões. Será que vamos precisar fazer greve?”, comentou o treinador, antes da paralisação no futebol.

“A palavra greve é muito forte, mas eu gosto da minha vida. Será que a gente precisa chegar nesse ponto? É um telefonema e as coisas acontecem no futebol. A gente espera que as autoridades se liguem, entre o bom senso e parem os campeonatos. Isso é o bom senso. Se não, daqui a pouco vai ser pior. Os profissionais vão se negar a entrar em campo. Tenho vários jogadores que estão assustados. Como o jogador entra em campo para jogar futebol?”, completou à época.

Renato Gaúcho, durante o período de distanciamento social, já havia furado a quarentena em outra oportunidade, quando foi visto passeando na praia ao lado de colegas.