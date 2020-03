Clubes se reunirão com federação nesta segunda para analisar suspensão do Campeonato Paulista

Bê CAVIQUIOLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO No primeiro clássico paulista do ano, Palmeiras e São Paulo não saíram do zero



A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai reunir na manhã desta segunda-feira (16) dirigentes de todos os clubes participantes do Campeonato Paulista para decidir o que fazer com a competição durante a pandemia do coronavírus. Existe a possibilidade de o torneio ser suspenso. O encontro será realizado na sede da entidade, em São Paulo.

Neste fim de semana, a 10ª rodada do Paulista foi realizada normalmente, com exceção dos jogos disputados na capital (São Paulo x Santos e Corinthians x Ituano) e o dérbi de Campinas, nesta segunda-feira, entre Guarani e Ponte Preta — três partidas disputadas com portões fechados.

“Diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, a Federação Paulista de Futebol convocou os presidentes dos clubes do Campeonato Paulista das Séries A-1, A-2 e A-3 para discutir coletivamente as medidas que serão tomadas em relação às próximas rodadas das competições”, disse trecho da nota emitida pela Federação Paulista neste domingo (15).

Caso a suspensão do torneio estadual seja anunciada, os grandes clubes do Estado ficarão sem atividades nas próximas semanas, uma vez que a Copa Libertadores (torneio que tem Palmeiras, São Paulo e Santos) já foi suspensa.

Ao reunir os clubes para discutir o futuro de seu torneio, a Federação Paulista seguiu o exemplo da Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que no sábado (14) anunciou uma reunião para a segunda-feira.

