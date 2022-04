Rincón dirigia o carro no momento do acidente, diz Procuradoria da Colômbia

Versão foi confirmada pelo médico forense Jorge Paredes ao afirmar que, se o ex-jogador fosse o copiloto, ‘deveria ter tido um trauma grave no lado direito do corpo’, o que não ocorreu

Campeão mundial com o Corinthians Freddy Rincón foi campeão mundial com o Corinthians em 2000



A Procuradoria-Geral da Colômbia alegou nesta sexta-feira, 22, que o meio-campista Freddy Rincón encontrava-se na condução do veículo que colidiu com um ônibus em Cali, no último dia 11. O ex-jogador de futebol, ídolo do Corinthians, foi socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu aos 55 anos de idade. Em um vídeo que circula na internet, é possível observar que Rincón dirigia o automóvel. Martha Yaneth Mancera, vice-procuradora-geral, confirmou que há imagens de Rincón saindo do veículo, “entrando no local onde comeram e, precisamente, por volta das 4h15, a prova mostra que Freddy Rincón fica do lado do motorista”. As evidências, segundo a investigadora, baseiam-se em 10 vídeos, 13 declarações, 17 câmeras de segurança e quase 850 provas materiais recolhidas para perícia técnica.

O médico forense Jorge Paredes, do Instituto de Medicina Legal, concedeu uma entrevista coletiva e confirmou a versão dada pela procuradora. Segundo Paredes, “se ele [Rincón] fosse o copiloto, com sua constituição física, deveria ter tido um trauma muito grave no lado direito do corpo. Pelo contrário, todos os órgãos do tórax e abdômen estavam em boas condições”, afirmou. O legista ressaltou, ainda, que Manuela Patiño, que encontrava-se no banco do passageiro, sofreu ferimentos “do lado direito, externo e interno”. Em seu depoimento, a mulher confirmou que o ex-jogador conduzia o veículo. Já a família do ex-atleta afirma que a gravação não se refere ao dia do acidente e contesta a versão oficial.