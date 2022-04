Rincón permanece internado e com ‘medidas avançadas de suporte’, diz novo boletim médico

De acordo com o doutor Lauerano Quintero, a condição do ídolo da torcida corintiana ainda é bastante crítica

PAULO PINTO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem:47771 Em estado crítico após sofre acidente de trânsito, Rincón marcou época no Corinthians



O hospital Clínica Imbanaco divulgou na manhã desta terça-feira, 12, um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-jogador Freddy Rincón, que sofreu um acidente de automóvel na cidade de Cali, na Colômbia, na última segunda-feira. De acordo com o doutor Lauerano Quintero, a condição do ídolo da torcida corintiana ainda é bastante crítica. “Ele continua com medidas avançadas de suporte, sua condição continua muito crítica, seu prognóstico não mudou. Continuaremos a implementar todas as medidas necessárias para gerir a sua situação, esperamos que de acordo com a sua evolução, lhe forneçamos informações relevantes”, disse o especialista que está cuidando do ex-atleta.

Na noite de ontem, após uma cirurgia de duas horas e 45 minutos, Rincón foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI). Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu na madrugada, perto do estádio Pascual Guerrero, quando o carro em que estava três pessoas e o antigo meio-campista, lenda da seleção colombiana e do Corinthians, colidiu com um ônibus do transporte público de Cali – todos ficaram feridos. Atualmente com 55 anos, o ex-jogador atualmente comentarista esportivo na Colômbia, onde já vestiu as camisas do Independiente Santa Fé e do América de Cali.

🚑🚨Momento exato da forte batida do carro de Freddy Rincón com um ônibus. Segundo os médicos, o ex jogador do Corinthians sofreu um trauma cranioencefálico e ficará na UTI. 🗞 @CaracolDeportes pic.twitter.com/FhMAR53zan — Caique Silva  (@silvapcaique) April 11, 2022

No futebol brasileiro, ele marcou época no Corinthians, onde foi bicampeão brasileiro (1998 e 1999), vencedor do Mundial de Clubes (2000) e do Paulistão (1999), atuando no meio-campo ao lado de Vampeta, Marcelinho Carioca e Ricardinho. Rincón também ganhou o Estadual com o Palmeiras (1994) e vestiu as cores de Santos e Cruzeiro. Na Europa, o meio-campista chegou a atuar no Real Madrid e no Napoli, sem ter muito destaque nos times do Velho Continente. Já pela seleção colombiana, ele participou de três edições da Copa do Mundo (1990, 1994 e 1998).