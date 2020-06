Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza jogos com torcida a partir de julho

THIAGO RIBEIROAGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIAESTADÃO CONTEÚDO Maracanã é o maior estádio do Rio de Janeiro



A Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu, na noite da última sexta-feira (26), um decreto determinando algumas medidas extras para o combate à Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Nela, o município permitiu que as partidas de futebol da capital possam receber torcedores a partir do dia 10 de julho, quando uma nova fase (3B) será iniciada.

De acordo com o decreto, os estádio poderão receber 1/3 da sua capacidade total e os torcedores precisarão cumprir um distanciamento de, no mínimo, 4m² . As vendas dos ingressos também só acontecerão online, via internet.

No caso do Maracanã, maior estádio da cidade, a capacidade de 1/3 representa cerca de 22 mil pessoas. Em São Januário, 7 mil torcedores. E no Nilton Santos, 14 mil.

“ABERTO COM RESTRIÇÕES: Centros de treinamentos esportivos abertos para treino, sem público, sendo vedado uso de sauna, piscina e banheira de hidromassagem. Competições esportivas com capacidade simultânea máxima de 1/3, sem ultrapassar a regra de 4m² por pessoa. Venda de ingressos somente online ou caixas de auto atendimento. Atividades de lazer e esporte em piscinas, vedado o compartilhamento de objetos.Clubes, associações, hipódromos, quadras de aluguel e congêneres abertos, vedado esportes de contato.Continuam fechados escolinhas de treinamento.Continuam vedados eventos em espaços fechados”, diz trecho do decreto, publicado no Diário Oficial.

O Campeonato Carioca será reiniciado neste domingo, na quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.