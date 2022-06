Rivais do Brasil na Copa do Mundo, Suíça e Sérvia perdem na estreia da Liga das Nações

No Grupo G do Mundial, a Canarinho ainda enfrentará Camarões, que só entra em campo na próxima quarta-feira, 8, quando visita Burundi, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações

EFE/EPA/LAURENT GILLIERON A Suíça perdeu para a República Tcheca na Liga das Nações



A seleção brasileira fez sua parte e goleou a Coreia do Sul na manhã desta quinta-feira, 2, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2022. Rivais do Brasil no torneio que acontecerá entre novembro e dezembro, no Catar, Suíça e Sérvia não tiveram o mesmo desempenho. Na rodada de estreia da Liga das Nações, os suíços foram derrotados por 2 a 1 para a República Tcheca, na cidade de Praga, em jogo válido pelo Grupo 2 da Liga A, a principal da competição da Uefa. Na Liga B, a segunda divisão da “Nations League”, os sérvios receberam a Noruega em Belgrado e perderam por 1 a 0, com gol marcado por Erling Haaland, em partida válida pela chave 4. No Grupo G do Mundial, a Canarinho ainda enfrentará Camarões, que só entra em campo na próxima quarta-feira, 8, quando visita Burundi, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.