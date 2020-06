RJ deve publicar decreto liberando futebol no estado nesta quarta-feira, 17

Rafael Ribeiro/Vasco Campeonato Carioca voltará com portões fechados



A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro preparou uma resolução que autoriza a volta do futebol no estado sem público a partir desta quarta-feira, 17. A decisão deve ser publicada na edição de amanhã do Diário Oficial do Estado.

Em nota, a pasta confirmou que a resolução havia sido enviada para a Casa Civil, responsável pela publicação, na noite desta terça, 16. O presidente da Ferj, Rubens Lopes, já foi informado da decisão.

O secretário Fernando Ferry e a secretária extraordinária de acompanhamento da covid-19, major Flavia Barbosa, aprovaram o protocolo elaborado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que estabelece as medidas de prevenção à doença. De acordo com os responsáveis pelo documento, o protocolo dá mais segurança aos atletas e profissionais envolvidos nos eventos.

No início da noite, a Ferj se reuniu com os clubes para definição das datas dos jogos. Uma reunião entre Marcelo Crivella, prefeito do Rio, clubes e Ferj está marcada para acontecer na manhã de quarta-feira, para discussão do assunto.