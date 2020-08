Ex-Cruzeiro, Robinho acerta com o Grêmio até o fim da temporada

O meio-campista conseguiu rescindir seu contrato com a Raposa após entrar na Justiça

O Grêmio oficializou, na tarde desta terça-feira, 11, a contratação do meio-campista Robinho até o final do Campeonato Brasileiro – a temporada se encerrará em fevereiro de 2021 devido à pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Em comunicado oficial, o Tricolor Gaúcho deus as boas-vindas ao experiente jogador de 32 anos.

“O Grêmio dá as boas-vindas ao meio-campista Robinho. O Clube acertou os termos de contrato nesta manhã e aguarda o jogador para realização de exames médicos e assinatura do vínculo”, informou o clube. “Robinho assina contrato com o Grêmio até o final da temporada. A apresentação oficial será divulgada nos próximos dias”, completou.

Robinho estava no Cruzeiro até o começo de 2020. Ele pediu rescisão contratual do clube mineiro devido aos salários atrasados e conseguiu deixar a Raposa após uma briga judicial. O meia iniciou sua carreira no Mogi Mirim e obteve grande destaque pelo Palmeiras, clube pelo qual conquistou a Copa do Brasil em 2015. Em 2017 e 2018, conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil pelo Cruzeiro.