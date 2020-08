Rodrigo Caio e Gabriel podem reforçar o Flamengo contra o Santos

Jogadores treinaram separados do elenco, mas têm chances de atuar na Baixada Santista

Alexandre Vidal/Flamengo Rodrigo Caio e Gabriel treinaram separados do elenco; atletas se recuperam de lesão



Rodrigo Caio e Gabriel treinaram separados do elenco do Flamengo nesta quinta-feira, mas estão em fase final de recuperação. A dupla, que está em fase final de recuperação de lesões musculares sofridas no clássico contra o Botafogo, tem chances de atuar contra o Santos no próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro, em partida que vale pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Gabriel se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, enquanto a contusão do zagueiro é no adutor da coxa esquerda. Caso ele fique fora da partida, Matheus Thuler, que entrou em seu lugar no clássico, pode herdar a vaga. O jogador, inclusive, deve renovar seu vínculo com o clube carioca até 2024.

Já para o lugar de Gabriel, Domènec tem várias opções para o ataque. Pedro e Vitinho, que entraram contra o Botafogo, são os mais cotados para jogar na Vila Belmiro.

O único que não tem chances de atuar é o lateral-direito João Lucas, por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Recém-contratado, o chileno Isla e o novato Matheuzinho surgem como alternativas para o comandante catalão.

* Com Estadão Conteúdo