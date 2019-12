Rodrigo Caio fala sobre trocar São Paulo por Flamengo: ‘Melhor decisão da carreira’

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Caio marcou na vitória por 5 a 0 do Flamengo sobre o Grêmio



Rodrigo Caio começou a sua trajetória no Flamengo a todo vapor ao conquistar três taças: Carioca, Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Através de seu Instagram, o zagueiro celebrou a data em que optou trocar o São Paulo, time que o revelou, pelo Rubro-negro.

“Há exatamente 1 ano, eu tomei a melhor decisão da minha carreira, poder vestir e honrar essa grandiosa CAMISA DO FLAMENGO. Nesse período, uma linda história foi escrita. Conquistamos títulos importantes e vivemos momentos maravilhosos. Espero que 2020 seja ainda melhor, com protagonismo e grandes conquistas”, escreveu.

No Tricolor paulista, Rodrigo Caio atuou como profissional de 2011 a 2018, participando apenas do título da Copa Sul-Americana, em 2012, quando ainda era reserva na equipe comandada por Ney Franco.

No Flamengo, no entanto, Rodrigo assumiu a titularidade rapidamente e acabou a temporada formando dupla com o espanhol Pablo Marí, contratado na metade da temporada.

Aos 26 anos, Rodrigo Caio foi especulado em times europeus nos últimos meses, sendo o Barcelona o principal interessado no defensor.