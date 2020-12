Rogério Ceni ainda acredita em título brasileiro para o Flamengo

O empate sem gols diante do Fortaleza e os sete pontos atrás do líder São Paulo não tiraram a esperança do técnico do Rubro-Negro carioca

Foto: DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ceni também preferiu não jogar a culpa no gramado pela cobrança de pênalti errada do atacante Pedro



O técnico Rogério Ceni não deixou o embate sem gols diante do Fortaleza do último sábado, 26, abalar a sua esperança de levar o Flamengo à conquista do Campeonato Brasileiro, onde está sete pontos atrás do líder São Paulo. “Com certeza absoluta acredito no título. Ou não poderia trabalhar no Flamengo. Independentemente da diferença de pontos, vamos seguir acreditando. O nosso objetivo é fazer a diferença diminuir e chegar na ultima rodada com chance de título”, disse o treinador, referindo-se ao duelo da 38ª rodada, exatamente contra o São Paulo, no Morumbi.

Ceni também preferiu não jogar a culpa no gramado pela cobrança de pênalti errada do atacante Pedro. “Não adianta depois de um empate querer analisar o gramado. Produzimos abaixo do que esperávamos. Então o gramado fica sendo parte secundária. Interferiu direto, talvez, na batida de pênalti do Pedro, que ele escorregou e deu dois toques na bola. Mas fica secundário perto do resultado. Não adianta usar o gramado como desculpa”, afirmou. Agora, o Flamengo só volta a jogar no dia 6, quando fará o clássico carioca com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

*Com informações do Estadão Conteúdo