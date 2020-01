Rogério Ceni é parabenizado por SPFC, CBF e Fortaleza no dia do seu aniversário

João Dijorge/PhotoPress/Estadão Conteúdo Rogério Ceni completou 47 anos nesta quarta-feira



Rogério Ceni está completando 47 anos de idade nesta quarta-feira (22). Multicampeão como jogador e iniciando bem sua trajetória como treinador, o “Mito” recebeu homenagens de São Paulo, Fortaleza e da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), além de ver o seu nome entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Eterno ídolo do Tricolor paulista, Rogério Ceni foi homenageado pelo clube do Morumbi, que relembrou alguns dados da história do ex-goleiro em diversas postagens no Twitter.

Já o Fortaleza, que atualmente é comandado por Rogério, classificou o técnico como o melhor da história do futebol cearense. “Hoje é aniversário de um cara bem especial, que conquistou somente TUDO no futebol e se tornou o maior treinador do futebol cearense”, escreveu o Tricolor do Pici.

“Mais que um treinador à beira do gramado. Sempre iniciamos o jogo com um a mais”, prosseguiu.

A CBF também deixou sua mensagem de parabéns para Ceni, que fez parte da conquista da Copa do Mundo de 2002.

1️⃣8️⃣ títulos oficiais 🇾🇪❤️ 🏆🏆 Mundial (93 e 2005)

🏆🏆 Libertadores (93 e 2005)

🏆 Sul-Americana (2012)

🏆 Supercopa (93)

🏆🏆 Recopa (93 e 94)

🏆 Conmebol (94)

🏆 Master Conmebol (96)

🏆🏆🏆 Brasileiro (2006, 07 e 08)

🏆 Rio-SP (2001)

🏆🏆🏆🏆 Paulista (92, 98, 2000 e 05) pic.twitter.com/OOe7yFGQOB — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 22, 2020

Hoje é aniversário de um cara bem especial, que conquistou somente TUDO no futebol e se tornou o maior treinador do futebol cearense. Deixe seus parabéns para Rogério Ceni. 👇🏼 #Ceni47 🥳 pic.twitter.com/Xswx3i1q5j — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) January 22, 2020