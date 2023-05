Rogério Ceni faz ‘sombra’ para Mano Menezes no Internacional às vésperas de clássico contra o Grêmio

Segundo informações obtidas pelos jornalistas Gabriel Sá e Márcio Reis, do Grupo Jovem Pan, Colorado pensa em demitir o técnico e fechar com o ex-goleiro do São Paulo

LUIZ ERBES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni pode ocupar a vaga de Mano Menezes no Internacional



A passagem de Mano Menezes pelo Internacional pode acabar neste domingo, 21, após o duelo diante do Grêmio, na casa do rival, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A cinco jogos sem vencer e colecionando quatro derrotas consecutivas, o treinador está pressionado no cargo e tem uma “sombra” de respeito. Segundo informações obtidas pelos jornalistas Gabriel Sá e Márcio Reis, do Grupo Jovem Pan, o Colorado pensa em demitir o técnico e fechar com Rogério Ceni. Livre no mercado da bola desde abril, quando foi demitido pelo São Paulo, o ex-goleiro é o principal alvo da diretoria gaúcha. O movimento, entretanto, só aconteceria em caso de resultado decepcionante no Gre-Nal. Além de ter se complicado na Copa do Brasil ao perder para o América-MG, o Inter é apenas o 12º colocado do Brasileirão.