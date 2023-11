Romário dispara contra Edmundo por pênalti perdido no Mundial de 2000: ‘Vasco perdeu por causa dele’

Atual presidente do América-RJ apontou seu principal desafeto como responsável pela derrota na decisão contra o Corinthians, após o ‘Animal’ perder a cobrança decisiva do Cruzmaltino

OTÁVIO MAGALHÃES/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/ Edmundo e Romário jogaram juntos pelo Vasco da Gama



Romário colocou Edmundo como o principal responsável pela derrota do Vasco na decisão do Mundial de Clubes da Fifa de 2000, o primeiro realizado pela entidade máxima do futebol. Durante entrevista para a série documental ‘A Mão do Eurico’, da plataforma Globoplay, sobre Eurico Miranda, o ex-jogador fez duras críticas em relação a postura do camisa 7 na final contra o Corinthians, disputada no Maracanã. Durante os 90 minutos, a partida terminou empatada sem gols. O título foi decidido nos pênaltis e na cobrança derradeira, Edmundo chutou por cima do gol e a taça acabou ficando com a equipe paulista. “Ele que fez isso, porque a gente que foi lá e fez o nosso. Ele que era o queridinho, foi lá nervosinho. Na hora que o cara tem que ser brabo demais. Na hora que precisou dele, jogou pra fora. Então, o Vasco perdeu o Mundial por causa dele. Ele é o culpado maior”, disse o ‘Baixinho’. Logo após a derrota, ele pediu desculpa para a torcida do Vasco. “A força que eu tenho de vir aqui falar com vocês, que eu tive de vir aqui falar com vocês foi dada pelo Eurico, pelo pessoal da comissão técnica. Sempre tem que ter um culpado quando existe uma derrota. Eu me sinto culpado, é lógico, e peço desculpa ao meu torcedor”, completou. Romário foi contratado pelo Vasco em novembro de 1999. Ambos eram desafetos declarados. O Animal, como Edmundo foi apelidado pelos vascaínos, perdeu o posto de líder da equipe justamente para a Romário. O episódio inflamou ainda mais o clima entre os dois. Edmundo ironizou chamando seu companheiro de time de “príncipe” e foi chamado de “bobo” na resposta. “Agora a corte está toda feliz: o rei, o príncipe e o bobo”.